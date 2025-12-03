Son dakika! Enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen kasım ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK'in yayımladığı rapora göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 oranında artış gösterdi. Bu artışın sonucunda, fiyat genel düzeyindeki yıllık enflasyon oranı yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Açıklanan enflasyon rakamları, ekonomik çevrelerin beklentilerinin altında kaldı. Ekonomistler, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 1,31 oranında yükselmesini ve yıllık bazdaki enflasyonun ise yüzde 31,65 seviyesine gerilemesini öngörüyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 yılının tamamı için öngördüğü enflasyon beklentisi, kasım ayı verileri öncesinde yüzde 31,89 olarak belirlenmişti.

Bir önceki döneme ait verilere bakıldığında, Tüketici Fiyat Endeksi'nin ekim ayında da beklentilerin altında bir seyir izlediği görülmüştü. Ekim ayında TÜFE artışı yüzde 2,55 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 32,87 olarak hesaplanmıştı.

