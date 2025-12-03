Dev FETÖ operasyonu! Beş ilde güncel öğrenci yapılanmasına darbe

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün aktif olan güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla özel bir soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen iletişim tespitleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) gelen rapor doğrultusunda, düğmeye basıldı.

BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla organize edildi. Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 12 zanlının içerisinde, Trakya Üniversitesi'nin mevcut öğrencileri ve mezunları da yer alıyor.

Şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla emniyet birimlerine götürüldü. Ayrıca, zanlıların ikamet ettikleri adreslerde yapılan arama ve incelemelerde çok sayıda dijital materyale el konuldu.