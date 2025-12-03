Rekor seviyeye bir adım kaldı! Gümüş piyasasında nefes kesen tırmanış

Gümüşün fiyatı, son yedi seanslık periyotta yaklaşık yüzde 17 yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekti. Bu hızlı değerlenme, yatırımcıların faiz indirimlerine yönelik pozisyonlarını artırması ve piyasada devam eden arz sıkışıklığının bir sonucu olarak rekor seviyelere yakın bir şekilde işlem görmeye devam ediyor.

PAZARTESİ GÜNÜ TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Metal, Pazartesi günü önemli bir dönüm noktasına ulaşarak, 58,84 dolar seviyesiyle tüm zamanların zirvesine çıktıktan sonra fiyatlamayı yatay bir düzlemde sürdürdü.

Yatırımcılar, yeni bir Fed başkanının göreve gelmesini ve bu ay içerisinde açıklanacak olan gecikmiş ABD ekonomik verilerinin, merkez bankasının para politikasını gevşetme çağrılarını destekleyeceği yönünde beklentilerle pozisyon alıyor.

Değerli metallerdeki bu son yükseliş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin mayıs ayında sona ermesinin ardından faiz indirimlerinin daha da hızlanabileceği yönündeki beklentileri yansıtıyor. Kısa vadedeki yatırımcı beklentileri ise, Fed'in bu ayki Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısında bir faiz indirimi gerçekleştirmesi yönünde yoğunlaşıyor. Faiz getirisi olmayan varlıklar olan altın ve gümüş, daha düşük faiz oranları ortamında yatırımcılar için genellikle destekleyici bir rol üstleniyor.

ARZ SIKIŞIKLIĞI VE YOĞUN PARA AKIŞI

Gümüşün fiyatı, yalnızca makroekonomik faktörlerle değil, aynı zamanda arz sıkışıklığına oynayan spekülatif para akışıyla da destekleniyor.

Geçtiğimiz ay, Londra’ya rekor miktarda gümüş girişi gerçekleşti. Bu durum, fiziksel gümüş ticaretinde diğer önemli merkezler üzerinde belirgin bir baskı yarattı.