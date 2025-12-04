Visa, Suriye'de faaliyetlere başlayacağını duyurdu

Visa, Suriye Merkez Bankası ile dijital ödeme ekosistemi kurmak için stratejik bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı. Şirket, Suriye’nin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklemek amacıyla faaliyetlere başlayacağını duyurdu.

Yayınlanma:

Dijital ödeme teknolojileri şirketi Visa, Suriye Merkez Bankası ve ülkedeki ilgili finansal otoritelerle işbirliğine giderek Suriye’de dijital ödeme altyapısının kurulmasına destek vereceğini açıkladı. Visa’dan yapılan duyuruda, şirketin Suriye’nin modern küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir stratejik yol haritası üzerinde taraflarla mutabakata vardığı belirtildi.

Visa’nın, Suriye’de aşamalı bir dijitalleşme planı çerçevesinde faaliyetlerine başlayacağı vurgulandı. Açıklamada, küresel standartlara uygun ve geleceğe hazır bir ödeme ekosisteminin oluşturulmasına destek verileceği ifade edildi.

İlk aşamada lisanslı finans kuruluşlarıyla birlikte çalışarak güvenli ve dayanıklı bir dijital ödeme altyapısı inşa etmeye odaklanılacağı kaydedildi. Visa, ülkede finansal kapsayıcılığın artırılması ve dijital çözümlere erişimin genişletilmesi için uzun vadeli işbirliklerinin sürdürüleceğini bildirdi.

