Ankara’da 11 yaşındaki engelli çocuğun kümeste tutulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara’da 11 yaşındaki engelli bir çocuğun yıllarca bir güvercin kümesinde tutulduğunun ortaya çıkması büyük tepki topladı. Belden aşağısı felç olduğu belirtilen çocuğun, babasının hayatını kaybetmesinin ardından annesi tarafından terk edildiği, bu süreçte amcasının gözetimine bırakıldığı öğrenildi.

CANİ AMCA KAÇTI

Komşuların uzun süredir çocuğun kümeste yaşadığını fark ederek yetkililere ihbarda bulunması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, çocuğun kötü koşullarda tutulduğu belirlenirken, amcanın olay yerinden kaçtığı ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada geniş bir tepki oluştu. “Ankara Abisi” olarak bilinen sosyal medya fenomeni, çocuğa sahip çıktığını ve destek sürecinin başlatıldığını açıkladı. Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması, güvenli bir ortama yerleştirilmesi ve rehabilitasyon sürecinin yürütülmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli çocuğun koruma altına alındığını duyururken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.