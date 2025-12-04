Ankara’da 11 yaşındaki engelli çocuğun kümeste tutulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara’da 11 yaşındaki engelli bir çocuğun amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı belirlendi. İhbar üzerine kurtarılan çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesine alındı; kaçan amca için arama çalışmaları sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara’da 11 yaşındaki engelli çocuğun kümeste tutulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara’da 11 yaşındaki engelli bir çocuğun yıllarca bir güvercin kümesinde tutulduğunun ortaya çıkması büyük tepki topladı. Belden aşağısı felç olduğu belirtilen çocuğun, babasının hayatını kaybetmesinin ardından annesi tarafından terk edildiği, bu süreçte amcasının gözetimine bırakıldığı öğrenildi.

CANİ AMCA KAÇTI

Komşuların uzun süredir çocuğun kümeste yaşadığını fark ederek yetkililere ihbarda bulunması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, çocuğun kötü koşullarda tutulduğu belirlenirken, amcanın olay yerinden kaçtığı ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ankara’da 11 yaşındaki engelli çocuğun kümeste tutulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Resim : 1

Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada geniş bir tepki oluştu. “Ankara Abisi” olarak bilinen sosyal medya fenomeni, çocuğa sahip çıktığını ve destek sürecinin başlatıldığını açıkladı. Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması, güvenli bir ortama yerleştirilmesi ve rehabilitasyon sürecinin yürütülmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli çocuğun koruma altına alındığını duyururken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

SON DAKİKA: Emlak vergisinde üst sınır belirlendiSON DAKİKA: Emlak vergisinde üst sınır belirlendiEkonomi
Eurovision’un İsrail kararı tepki topladı: Ülkeler peş peşe yarışmadan çekildiEurovision’un İsrail kararı tepki topladı: Ülkeler peş peşe yarışmadan çekildiDünya
Meteoroloji alarm verdi! Hafta sonu kar ve sağanak etkili olacak: İstanbul dahil 6 il için uyarıMeteoroloji alarm verdi! Hafta sonu kar ve sağanak etkili olacak: İstanbul dahil 6 il için uyarıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ankara kümes çocuk engelli
Günün Manşetleri
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
339 organize suç örgütü çökertildi
"Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebilir hale geldi"
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
81 ilde dev kaçak alkol operasyonu
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
10 yılda 10 milyonu aşkın engelli yolcu trenlerde ücretsiz seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Çok Okunanlar
En yüksek faiz veren bankalar belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar belli oldu!
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 16 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 16 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı Elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı
Yılın en çok arananları açıklandı! Yılın en çok arananları açıklandı!