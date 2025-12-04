Meteoroloji alarm verdi! Hafta sonu kar ve sağanak etkili olacak: İstanbul dahil 6 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunda Türkiye genelinde etkisini artıracak yeni hava sistemi için kapsamlı bir uyarı yayımladı. İstanbul’un da aralarında bulunduğu 6 il için sarı ve turuncu kod kullanılırken, sağanak yağış, fırtına ve bazı bölgelerde kar yağışı beklendiği duyuruldu. Uzmanlar, özellikle Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul’da kar yağışı için öngördüğü tarihi paylaştı.

YENİ HAVA TAHMİN RAPORU

Yeni hava tahmin raporuna göre yurdun iç ve batı kesimlerinde bulutluluk artarken, Ege, Marmara’nın güneybatısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in batısı ile İç Anadolu’nun güneybatısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların çok kuvvetli seviyeye ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların güneybatıda 1–3 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise belirgin bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Buna rağmen hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği ifade ediliyor. Rüzgarın çoğunlukla güneydoğu yönlerden eseceği, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında zaman zaman kuvvetli rüzgârın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji, özellikle Ege’nin güneyi ve Batı Akdeniz’de yağışların kuvvetli, Muğla ve Antalya’da ise yer yer çok kuvvetli olabileceğini duyurdu. Bu bölgelerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

HAFTASONU DİKKAT!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde cuma ve cumartesi günlerine dikkat çekerek Ege’nin kıyı şeridi ile Antalya’nın hem batı hem doğu ilçelerinde şiddetli yağış ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Şen, bazı bölgelerde dolu yağışı riskinin bulunduğunu da belirtti. İstanbul’da sıcaklıkların hafta sonuna kadar 19 dereceye kadar çıkacağını, bunun Aralık ayı ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu ifade etti.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ÖRTÜSÜ

Pazar günü İstanbul’da yağış beklendiğini söyleyen Şen, Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışının görülebileceğini aktardı. Yüksek kesimlerde kar örtüsünün oluşma ihtimalinin bulunduğunu belirten Şen, batı bölgelerinde kar yağışının ayın 20–25’i civarında gündeme gelebileceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren batıda sıcaklıkların düşmeye başlayacağı ve İstanbul’un yeniden 11–12 derece seviyelerine ineceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Meteoroloji, bölge bölge ayrıntılı hava durumu verilerini de paylaştı. Marmara’da bulutluluk artarken, bölgenin güneybatısında sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Bursa’nın batısında cuma öğle saatlerinden sonra yağış geçişleri beklenirken, Çanakkale’de gece saatlerinde aralıklı sağanak görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul’da ise bulutlu bir hava hâkim olacak.

EGE

Ege’de sağanak ve gök gürültülü sağanaklar geniş bir alana yayılacak. Aydın kıyıları ve Denizli’nin güney çevrelerinde yağışların kuvvetli olması, Muğla’da ise yağışların yer yer çok kuvvetli bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Akdeniz bölgesinde Mersin çevreleri ile Batı Akdeniz’de sağanakların etkisini artıracağı, özellikle Antalya’da gece saatlerinden itibaren çok kuvvetli yağışların görülebileceği belirtildi.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu’da batı ve güneybatı kesimlerde cuma günü öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağış beklenirken, bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkisini sürdürecek. Ankara, Eskişehir ve Konya’da bulutluluk artarken yağış geçişleri Konya çevresinde bekleniyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu bir görünüm hâkim olacak. Bu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus oluşabileceği bildirildi.

Doğu Anadolu’da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin genelinde sis ve pus etkisini sürdürürken, sıcaklıkların oldukça düşük seyretmesi nedeniyle gece ayazının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da hava sakin ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde sis ve pus gece saatlerinden itibaren etkili olacak.

Meteoroloji, hafta sonu boyunca etkisini artıracak hava sistemi nedeniyle vatandaşların yapılan uyarıları yakından takip etmesini ve özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde tedbirli olunmasını istedi.