SON DAKİKA: Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi teklifi üzerinde yapılan değişiklikle emlak vergisine yönelik önemli bir düzenleme kabul edildi. Buna göre, 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak. Böylece mükelleflerin bir sonraki yıl karşılaşacağı vergi matrahı artışına üst sınır getirilmiş oldu.

Düzenleme kapsamında teklife eklenen yeni maddeyle emlak vergi değeri; mükellefiyetin başladığı yılı izleyen yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılın vergi değeri üzerinden yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Mevcut uygulamada bu artış yeniden değerleme oranının yarısı kadar yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte emlak vergisi matrahları artık tam yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellenecek.

Karar, özellikle büyükşehirlerde hızla artan gayrimenkul değerleri nedeniyle vergi yükünde oluşabilecek ani sıçramaların kontrol altına alınmasını amaçlıyor.