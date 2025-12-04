Su ürünlerinde tehlike çanları: Uzmanlardan zehirlenmelere ilişkin önemli uyarı

Su ürünleri, biyokimyasal yapıları nedeniyle hızlı bozulabilen ve bu yüzden özel dikkat gerektiren gıda grupları arasında yer alıyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi uzmanları, sağlıklı tüketim için üretimden satışa kadar tüm aşamalarda kurallara uyulması gerektiğini vurguluyor. Ortak mesaj “Gıda zehirlenmesi kader değildir” oldu.

Su ürünleri gıda güvenliği açısından özel bir dikkat gerektiriyor. Kurallara uyulmaması olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar, balık, midye ve kabuklu deniz ürünleri biyokimyasal yapıları gereği hızla bozulabileceğini, hijyen ve soğuk zincirinin şart olduğunu vurguladı.

Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi uzmanları, bol bol balık tüketilmesini öneriyor ancak kurallara uyulması şartıyla. Ölümlerin ve zehirlenmelerin önüne geçebilmek için denetimlerin artırılması ve işletmelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi, gıda zehirlenmelerine karşı çalışma yürütüyor. Üniversite bünyesindeki su altı müzesi de dikkat çekiyor.