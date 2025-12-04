Adliyedeki soygunda görüntüler ortaya çıktı: 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş böyle çıkarılmış

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet kasalarının boş çıkmasıyla ortaya çıkan büyük soyguna ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Emanette kayıtlı 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün kaybolduğu olayda, güvenlik kamerası görüntüleri kritik bir rol oynadı. Görüntüler, adliyede hizmetli kadrosunda çalışan Erdal T.’nin market arabasıyla büroya girip değerli eşyaları araca doldurduğunu ve binadan bu şekilde çıktığını ortaya koydu.

UZUN SÜRE İŞE GELMİYORDU

Soruşturmanın başlangıcı, uzun süredir işe gelmeyen Erdal T.’nin durumu üzerine emanet kasalarının savcılık talimatıyla açılmasıyla oldu. Anahtarların emanet memuru Kemal D.’de bulunması nedeniyle işlemler onun üzerinden ilerledi. Kasaların açılmasıyla emanet bölmesinin tamamen boşaltıldığı tespit edildi. Yapılan ilk sayımda 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün kayıp olduğu belirlendi.

İncelemeler sürerken Erdal T.’nin 19 Kasım 2025 sabahı eşi ve çocuklarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtuğu bilgisine ulaşıldı. Adliyede görevli diğer isim Kemal D. ise gözaltına alındı. Savcılık, Erdal T. hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlattı.

ŞÜPHELİNİN ANNESİ: BUNU KENDİ BAŞINA YAPABİLECEK BİRİSİ DEĞİL

Soygunun ortaya çıkmasının ardından şüphelinin ailesi de konuştu. Erdal T.’nin annesi Türkan T., oğlunun temizlik personeli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum adliyeye temizlik görevlisi olarak girdi, personeldi. Bu adliyenin memuru, polisi, savcısı, başsavcısı araştırsın; temizlik görevlisiydi. Bu anahtar onda ne arıyor. Oğlumu kim harcadı, kim başını yaktı. Bunu kendi başına yapabilecek birisi değil. Kim yaptı bunu, temize çıkarın. Bizim haberimiz yoktu, polis kapımıza gelince öğrendik. Bunu iki çocukla gönderdiler, işsiz güçsüz. Orada ne yapacak, ne edecek. Bunu başını yaktılar, maşa olarak kullandılar. Temizlik görevlisi, bu çöpü atarken bunu çekiyorlar. Yüz kilo eşyayı siz kaç seferde taşıyabileceksiniz. Bize 'tatildeyim' dedi. İngiltere'ye gittiğini sizden öğrendik.”

OLAYDA BAŞKA KİMİN ROLÜ VAR?

Soruşturma dosyası, hem görüntüler hem de şüphelilerin konumları nedeniyle her ihtimali değerlendirerek ilerliyor. Erdal T.’nin tek başına hareket edip etmediği, kasaların nasıl boşaltıldığı ve olayda başka kişilerin rolü olup olmadığı araştırılıyor. Güvenlik kayıtlarının incelenmesiyle birlikte soruşturmanın kapsamı daha da genişledi.