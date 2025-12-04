Güngören’de korkutan patlama! İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Güngören’de 6 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. İstanbul Valiliği, ilk değerlendirmelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde akşam saatlerinde bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Güven Mahallesi Hanzer Sokak’taki 6 katlı binadan gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada dairenin içinde bulunan iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

BÜYÜK ÇAPTA HASAR

Patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği alanı güvenlik çemberine alan ekipler, itfaiyenin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dairede büyük çaplı hasar oluştu; binanın diğer bölümlerinde de inceleme yapıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yazılı açıklama yaparak ilk bulguların patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceğine işaret ettiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“4 Aralık 2025 Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Güngören ilçesi Güven Mahallesi Hanzer Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olay sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.”

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

