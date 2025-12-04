Gazze'de İsrail ile işbirliği yapan çete lideri Yasir Ebu Şebab öldürüldü

Gazze Şeridi’nde Hamas karşıtı faaliyetleriyle bilinen ve İsrail tarafından desteklendiği belirtilen Halk Güçleri adlı silahlı yapının lideri Yasir Ebu Şebab, Gazze’nin güneyinde çıkan çatışmada öldürüldü.

İsrail basını, Ebu Şebab’ın vurulduğu çatışmanın Refah ve Han Yunus çevresinde faaliyet gösteren yerel silahlı gruplarla gerçekleştiğini öne sürdü. Olayın ayrıntıları netleşmezken, Halk Güçleri yapılanması ve İsrail ordusu henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ

Ebu Şebab, son aylarda Gazze’nin güneyinde “Hamas sonrası düzen” için sahada konumlandırılan milis yapılarından biri olan Halk Güçleri’nin başındaydı. Bu grup, Gazze’de İsrail’in kurmaya çalıştığı yerel güvenlik düzeninin parçası olarak görülüyor ve özellikle insani yardım konvoylarının dağıtımı sırasında kontrol noktaları oluşturmasıyla biliniyordu.

Bazı Filistinli kaynaklar, Halk Güçleri mensuplarının yardım tırlarının yönlendirilmesi ve bölge içinde nüfuz oluşturma çabaları nedeniyle Gazze halkı arasında büyük tepki topladığını belirtiyor. Grup, Hamas’a karşı iş birliği yapmakla suçlanıyor; bu nedenle zaman zaman yerel silahlı unsurlar tarafından hedef alındığı öne sürülüyor.

New Arab’ın aktardığı bilgilere göre Ebu Şebab’ın öldürülmesi, bölgedeki milis yapılar arasında gerilimin yeniden arttığına işaret ederken, çatışmanın niteliği konusunda çeşitli iddialar dolaşıyor. Bazı kaynaklar saldırının bir suikast olabileceğini, bazıları ise yerel gruplar arasında yaşanan hesaplaşma sonucu gerçekleştiğini iddia ediyor.