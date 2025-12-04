Bakan Kacır, kasım ayına ait ihracat verilerini değerlendirdi: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kasım ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kacır, yıllıklandırılmış ihracatın 270,6 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını bildirdi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sanayicimiz üretiyor, ihracatımızın güçlü seyri devam ediyor. Kasım ayında mal ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracatımız 270,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Ocak-Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı. Bu ürün gruplarının imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43’e yükseldi.”

Bakan Kacır, üreterek büyüyen Türkiye hedefi kapsamında yatırımı, istihdamı, inovasyonu ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.