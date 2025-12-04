İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 yaşında bir çocuğu başından vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkilya kentinde İsrail askerlerinin sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü baskında 12 yaşındaki bir çocuk başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkilya kentinde İsrail askerlerinin düzenlediği baskın sırasında 12 yaşındaki bir çocuğun başından vurulduğu bildirildi. Bölgedeki güvenlik güçlerinin sabah saatlerinden bu yana kente yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Baskının başta Kefr Saba olmak üzere birçok mahalleyi kapsadığı, İsrail askerlerinin evlere girerek arama yaptığı aktarıldı. Askerlerin hem gerçek mermi hem de plastik mermi kullandığı, Filistinlilerin hedef alındığı ifade edildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 12 yaşındaki bir çocuğun başından gerçek mermiyle vurulduğu ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Sağlık ekipleri çocuğun durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil filistin
