Adalar Adliyesi'nde skandal: Silahları adli emanetten çıkarıp satmış

12 ADET SİLAH KAYBOLDU

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Eksikliği tespit edilen silahlarla ilgili olarak, silahların İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede olup olmadığına ilişkin yazı gönderildi. Yapılan kontrollerde kayıp silahlardan 3’ünün yeniden incelemeye alındığı ortaya çıktı.

Kayıp silahlardan ikisinin, 2 Ekim 2023 tarihinde Emanet İşlemleri Bürosu’nda zabıt katibi olarak görev yapan "U.E." isimli kişi üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma sırasında şüpheli bir şahsın ikametinde bulunduğu öğrenildi.

Yapılan araştırmada U.E.’nin daha önce Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu’nda zabıt katibi olarak görev yaptığı ve halen aynı başsavcılık bünyesinde çalışmaya devam ettiği tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında U.E., görevli olduğu dönemde gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım’da gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

9 SİLAH BULUNAMADI

U.E.’nin emanetten çıkardığı ve sattığı belirlenen silahlara ilişkin yapılan aramada kayıp 9 silah ise henüz bulunamadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.