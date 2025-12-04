Kocaeli’deki fabrika yangınında yeni gelişme: Binanın eski sahibi tutuklandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu yeni bir gelişmeye yol açtı.

Raporda, yangının çıktığı fabrika binasını kozmetik firmasına kiralayan G.D.'nin, daha sonra yapıyı özel bir şirkete sattığı ve kira sözleşmesini de bu şirkete devrettiği bilgisi yer aldı. Hazırlanan raporda, G.D.'nin binayı kiraya verdiği sırada yapının "yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda" olduğu belirtilerek, bu sebeple kendisinin "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Bu tespitin ardından daha önce de gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan G.D., tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen G.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım günü çıkan yangın, büyük bir faciaya neden olmuştu. Yangında Tuğba Taşdemir (17), kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) yaşamını yitirmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Yaralılardan Tuncay Yıldız, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden yedinci kişi olmuştu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma süresince daha önce de çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. İlk etapta gözaltına alınan 11 şüpheliden, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Ayrıca Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B., zabıta personelleri C.T., Ö.K. ve T.İ. görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan, tutuklu bulunan fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O., cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında son olarak, bilirkişi raporunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. da dün tutuklanmıştı.