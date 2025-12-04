Sözleşme imzalandı: Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlandığını ve sözleşme imzalandığını açıkladı. Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından yapılan hızlı temaslar sonuç verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sözleşme imzalandı: Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Kasımpaşa’da teknik direktör değişikliği kısa sürede tamamlandı. Şota Arveladze ile yolların ayrıldığı duyurulmuş ve yeni teknik direktör olarak Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığını öğrenilmişti. İlk temasların olumlu geçtiği belirtilirken Belözoğlu’nun göreve sıcak baktığı ifade edilmişti.

Kulüp bugün yaptığı duyuruyla anlaşmanın resmileştiğini açıkladı. Taraflar, teknik direktörlük görevi için sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa yönetimi, Belözoğlu’nun ekibiyle birlikte çalışmalara hemen başlayacağını belirtirken, yeni teknik yapılanmanın sezonun kalan bölümü için kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Belözoğlu, son olarak Ankaragücü’nü çalıştırmış ve Süper Lig’de aktif teknik direktörlük yapan genç isimler arasında yer almıştı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 yaşında bir çocuğu başından vurduİsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 yaşında bir çocuğu başından vurduDünya
Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 16 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyorMeteorolojiden uyarı: Yarın bu 16 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyorYurt
Adalar Adliyesi'nde skandal: Silahları adli emanetten çıkarıp satmışAdalar Adliyesi'nde skandal: Silahları adli emanetten çıkarıp satmışYurt
Emre Belözoğlu
Günün Manşetleri
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
339 organize suç örgütü çökertildi
"Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebilir hale geldi"
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
81 ilde dev kaçak alkol operasyonu
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
10 yılda 10 milyonu aşkın engelli yolcu trenlerde ücretsiz seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Çok Okunanlar
En yüksek faiz veren bankalar belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar belli oldu!
Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 16 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 16 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Yılın en çok arananları açıklandı! Yılın en çok arananları açıklandı!
Asgari ücret zammı hangi kalemleri etkileyecek? Asgari ücret zammı hangi kalemleri etkileyecek?