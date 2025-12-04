Sözleşme imzalandı: Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Kasımpaşa’da teknik direktör değişikliği kısa sürede tamamlandı. Şota Arveladze ile yolların ayrıldığı duyurulmuş ve yeni teknik direktör olarak Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığını öğrenilmişti. İlk temasların olumlu geçtiği belirtilirken Belözoğlu’nun göreve sıcak baktığı ifade edilmişti.

Kulüp bugün yaptığı duyuruyla anlaşmanın resmileştiğini açıkladı. Taraflar, teknik direktörlük görevi için sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa yönetimi, Belözoğlu’nun ekibiyle birlikte çalışmalara hemen başlayacağını belirtirken, yeni teknik yapılanmanın sezonun kalan bölümü için kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Belözoğlu, son olarak Ankaragücü’nü çalıştırmış ve Süper Lig’de aktif teknik direktörlük yapan genç isimler arasında yer almıştı.