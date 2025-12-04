Eurovision’un İsrail kararı tepki topladı: Ülkeler peş peşe yarışmadan çekildi

İspanya, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması çağrısında bulunmuş; Madrid yönetimi yarışmanın siyasi tarafsızlık ilkesinin korunması gerektiğini belirterek Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) resmi başvuru yapıldığını açıklamıştı. Bu talep, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de karşılık bulmuş, Almanya başta olmak üzere birçok ülke İsrail’in yarışmada yer almaması durumunda boykot kartını öne sürmüştü. İspanya ve Hollanda ise İsrail’in katılımı halinde yarışmaya katılmayacaklarını açıkça duyurmuştu.

AVRUPA’DA BOYKOT ZİNCİRİ

Tüm bu tartışmaların ardından Eurovision yönetimi kararını açıkladı ve yarışmanın İsrail’le birlikte devam edeceğini bildirdi. Yönetimin, İsrail'in gelecek yıl Viyana’daki organizasyonda sahne alacağını duyurması üzerine Avrupa’da boykot zinciri hızla büyüdü.

İspanya ve Hollanda, kararın kesinleşmesiyle birlikte 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekildiklerini ilan etti. Gazze’deki savaşın yol açtığı insani koşullar ve uzun süredir tartışma konusu olan oylama uygulamaları, her iki ülkenin de geri çekilme gerekçeleri arasında yer aldı.

İsrail’in yarışmaya katılımıyla ilgili oylama yapılması talebine rağmen, EBU üyeleri bunun yerine yarışmanın güvenilirliğini korumayı amaçlayan yeni bir kural setini kabul etti. Ancak bu adım eleştirileri yatıştırmadı.

Hollandalı yayın kuruluşu Avrotros yaptığı duyuruda, “Mevcut koşullar altında yarışmaya katılmak, bizim için vazgeçilmez olan kamu değerleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı. İspanyol yayın kuruluşu RTVE ise, “RTVE yönetim kurulu geçtiğimiz eylülde İsrail’in yarışmada yer alması halinde İspanya’nın Eurovision’dan çekileceğini kararlaştırmıştı. Bu karar aynı zamanda final ve yarı finallerin yayınlanmayacağı anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİLER

Boykotun etkisi bununla sınırlı kalmadı. İrlanda, Slovenya ve İzlanda da İsrail’in yarışmada kalması nedeniyle çekileceğini duyuran ülkeler arasındaydı ve her üç ülke de resmi olarak yarışmadan ayrıldıklarını açıkladı.

Eurovision tarihinde nadir görülen bu ölçekteki ayrışma, yarışmanın Avrupa içindeki siyasi ve toplumsal hassasiyetlerle nasıl iç içe geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.