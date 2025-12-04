Eskişehir’de kan donduran olay! 8 kedi karınları deşilmiş, gözleri oyulmuş halde bulundu

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde iki gün arayla meydana gelen olay, mahallede büyük endişe yarattı. Pazar Sokak üzerinde yürüyen 18 yaşındaki Mustafa Efe, boş bir arsada hareketsiz yatan bir kedi fark etti. Durumu kontrol etmek için araziye giren Efe, aynı bölgede toplam 7 kedinin daha ölü olduğunu gördü. Kedilerin gözlerinin oyulduğunu, karınlarının deşildiğini ve boyunlarının kırıldığını iddia eden Efe, yaşananların normal bir ölüm olmadığını söyledi.

Ertesi gün tekrar aynı bölgeye bakan genç, bir kedinin daha cansız halde bulunduğunu belirterek iki gün içinde toplam 8 kedinin öldüğünü fark etti. Mahallede herkesin kedileri beslediğini ve hayvanlara zarar verilmesine anlam veremediğini ifade eden Mustafa Efe, şunları söyledi:

“1 Aralık’ta buradan geçerken 7 kediyi ölü gördüm. Bu normal bir ölüm değil, birinin öldürüp attığı çok belli. Gözleri oyulmuş, karınları deşilmiş, boyunları kırılmıştı. Ertesi gün bir tane daha gördüm. Mahallemizden birinin yapacağını düşünmüyorum çünkü herkes kedileri besliyordu. Polise ihbarda bulunduk, işlemler yapıldı. Kedileri o halde görünce çok kötü hissettim, bir insanın yaptığını anlayınca da yıkıldım.”

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, ölü kedileri toplayarak inceleme başlattı. Olayın insan eliyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılıyor.