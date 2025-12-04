Samsun’da kaçakçılık darbesi: Tarihi eser ve silah operasyonunda 4 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde yürüttükleri eş zamanlı operasyonla tarihi eser ve silah kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun’un Ayvacık ve Çarşamba ilçeleri, jandarma ekiplerinin organize suçlara karşı yürüttüğü başarılı bir operasyona sahne oldu. Ekipler, yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyon kapsamında, belirlenen şüphelilerin ikamet adreslerinde kapsamlı aramalar gerçekleştirildi. Jandarma tarafından yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet tabanca fişeği, 41 adet av tüfeği fişeği, 2 adet dedektör, 11 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 3 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlemler hemen başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun kaçakçılık
