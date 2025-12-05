Sürücüler dikkat: Yol çalışmaları Türkiye genelinde hızlandı! İşte son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) gelen yol durumu bültenine göre, devam eden inşaat, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin güzergahlarında yavaş ilerlemesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun önemli bir kesiminde ulaşım tamamen durduruldu. Mersin Serbest Bölge ile Tarsus Organize kavşakları arasındaki 3-8. kilometrelerdeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılmış durumda. Bu güzergâhta ulaşım, diğer istikamet üzerinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara yönüne seyahat eden sürücüleri ilgilendiren bir diğer kısıtlama ise Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda. Yolun 21-25. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

BÖLÜNMÜŞ YOL KISITLAMALARI VE YENİLEME ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki güzergahlarda da ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanmaya devam ediyor:

İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometreleri arasındaki bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bu şekilde sağlanıyor.

TÜNELLERDE VE DİĞER NOKTALARDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

Antalya çevresindeki tünellerde bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle geçişlere kısıtlama getirildi. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometreleri arasında yer alan Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerindeki çalışmalar nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Sivas ve Giresun çevresindeki iki ana güzergâhta da kontrollü trafik uygulamaları dikkat çekiyor:

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin "trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor."

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 35. kilometresindeki yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.