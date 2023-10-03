Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 3 Ekim'de güncel altın fiyatları...

Altın yatırım yapmak isteyenlerin uzun vadede değerlendikleri geleneksel bir birikim aracıdır. Yüzyıllar boyu değerli bir maden olarak insanlar tarafından ilgi ve beğeniyle izlenen altın günümüzde de piyasalara yön vermektedir. Küresel piyasaların durumlarından etkilenen bu nedenle de sürekli olarak değişen bir birim olan altın yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir.



Altının güncel değerlerini takip etmek isteyenler piyasaların açılmasını bekleyip ardından değerleri izlemeye başlarlar. Alış ve satış fiyatları birbirinden farklı olan altın yakından takip edilmesi gereken bir araçtır. 3 Ekim günü hangi altın türünün kaç TL değer bulduğu merak konusudur.



Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 3 Ekim günü alış fiyatını 1611.93 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1608.76 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 1608.76 TL, satış fiyatı da 10576.21 TL’dir.

3 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI



Pek çok insan altının güncel fiyatını internetten öğrenmektedir. İnternette bu değerleri sunan pek çok site olsa da verileri bulmak karışık olabilir. İşte 3 Ekim için güncel altın alış ve satış fiyatları…



GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1608.9130

Satış Fiyatı: 1610.1970

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2607.09

Satış Fiyatı: 2648.77

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5213.34

Satış Fiyatı: 5303.92

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10395.62

Satış Fiyatı: 10572.73

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10.637,58

Satış Fiyatı: 10820.50

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10636.13

Satış Fiyatı: 10814.92

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 25818.28

Satış Fiyatı: 26313.28