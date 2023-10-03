Döviz güne hızla başladı. 3 Ekim günü güncel döviz fiyatları... Dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu?

Döviz yatırım için ve kısa ya da uzun vadeli kâr etmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir yoldur. Aynı zamanda döviz kurları gün içinde sürekli değişiklik gösterse de sıkı ve uzun süreli bir takiple daha sağlıklı bir sonuç almak mümkündür. Dolar, euro ve sterlin en çok merak edilen döviz kurlarıdır. Bu nedenle internette her zaman bu kurlar aranmıştır. Peki, 3 Ekim 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL’den değer bulmuştur?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 3 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

3 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,37

Dolar Satış: 27,52

Euro Alış: 28,61

Euro Satış: 28,81

Sterlin Alış: 32,91

Sterlin Satış: 33,30

3 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,48

Dolar Satış: 27,55

Euro Alış: 28,79

Euro Satış: 28,91

Sterlin Alış: 33,07

Sterlin Satış: 33,24