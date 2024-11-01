Dev uyuşturucu operasyonu: 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen “Narkoçelik-44” operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığını ve 3 ton 515 kilogramın çıldırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dev uyuşturucu operasyonu: 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen “Narkoçelik-44” operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığını ve 3 ton 515 kilogramın çıldırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da düzenlenen Narkoçelik-44 operasyonunun detaylarını paylaştı. Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 3 ton 515 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda 3'ü yabancı uyruklu toplamda 6 şahıs yakalandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Büyükçekmece, Esenyurt, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 araca operasyon yapıldı.

Narkoçelik 44 operasyonunda 2 ton 203 kilogram metamfetamin, 1 ton 79 kilogram sıvı metamfetamin ve 233,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Bunlarla beraber 188 kgk ara kimyasal, 3 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 1 dedektör ve çok sayıda döviz ve lira ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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