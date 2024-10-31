Irak'ta Mahmud Meşhedani ikinci turda Meclis Başkanı oldu!

Irak resmi haber ajansı INA'nın bildirdiğine göre, Mecliste 271 milletvekilinin hazır bulunduğu birinci tur oylamada Meşhedani 153 oy alırken, diğer aday Salim İsavi 95 oy aldı. Ancak hiçbir gün yeterli olmadığından ikinci tura geçildi. İkinci turda Meşhedani 140 oy alarak yeni Meclis Başkanı seçildi; Rakip İsavi ise 34 oyda kaldı.

1948 doğumlu Sünni siyasetçi Meşhedani, 2006-2009 yıllarında da Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştü. Aynı zamanda Meşhedani, 2003 ABD işgalinin ardından Irak'ın ilk Meclis Başkanı olarak biliniyor.

Irak'ta 2003 sonrasında oluşan siyasi yapı gereği Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor. Irak Federal Yüksek Mahkemesi ise önceki Meclis Başkanı Halbusi'yi 14 Kasım 2023'te görevden almıştı.

Meşhedani Kimdir?

1948'de Bağdat'ta doğan Mahmud Meşhedani, eğitimini el-Hadimiye'de aldı ve 1972'de Bağdat Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1975 yılında Irak Ordusu'nun birimlerinde Teğmen olarak başladı ve Binbaşı rütbesine yükseldi. 1990'da Körfez Savaşı'na çıktığı için hapse atıldı ve kefaretle idam cezası 15 yıl hapis cezasına indirildi. Irak Ulusal Diyalog Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Hükümet kaynaklarına göre Meşhedani 2004 yılında Ensar el-İslam ve Ceyş Ensar el-Sünne ile ilgili olduğu ABD tarafından gözaltına alınmıştı. 2008'de ise gazeteci Muntadhar el-Zeydi'nin Başkan George W. Bush'a ayakkabı fırlatmasının ardından parlamentoda yaşanan gerginlikler üzerine istifasını duyurdu; Irak Parlamentosu bu istifayı 23 Aralık'ta kabul etti.