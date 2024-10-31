Emeklilik sistemi değişecek mi? Tartışmalara Bakan Vedat Işıkhan açıklık getirdi

"Emeklilik şartları değişecek mi? Emeklilik aylıklarının hesaplanması yeniden mi düzenlenecek?" tartışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklık getirdi.

Bakan Vedat Işıkhan konuyla ilgili olarak, "Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların kıdem tazminatını tehdit eden "esnek çalışma modellerini" de yeniden gündeme getirdi.

Bakan Vedat Işıkhan, "İstihdamı artırmamız en önemli araçlarından bir tanesi yeni nesil çalışma modelleri olacaktır. Parttime çalışma, saat başı çalışma, bakın en önemli şeylerden bir tanesi kısmi çalışma ve bunun adımını da politika olarak kurguladığı süreci biz adımını da attık. Paylaşma fırsatımız olacak. İşgücü uyum programı onu hayata geçirdik." dedi.