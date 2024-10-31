Emeklilik sistemi değişecek mi? Tartışmalara Bakan Vedat Işıkhan açıklık getirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarının hesaplanmasında değişikliğin gündemlerinde olmadığını açıkladı. "Yeni nesil çalışma modelleri" geliştirdiklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, esnek çalışmayı yeniden gündeme getirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Emeklilik sistemi değişecek mi? Tartışmalara Bakan Vedat Işıkhan açıklık getirdi
Yayınlanma:

"Emeklilik şartları değişecek mi? Emeklilik aylıklarının hesaplanması yeniden mi düzenlenecek?" tartışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklık getirdi.

Bakan Vedat Işıkhan konuyla ilgili olarak, "Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız." dedi.

Emeklilik sistemi değişecek mi? Tartışmalara Bakan Vedat Işıkhan açıklık getirdi - Resim : 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların kıdem tazminatını tehdit eden "esnek çalışma modellerini" de yeniden gündeme getirdi.

Bakan Vedat Işıkhan, "İstihdamı artırmamız en önemli araçlarından bir tanesi yeni nesil çalışma modelleri olacaktır. Parttime çalışma, saat başı çalışma, bakın en önemli şeylerden bir tanesi kısmi çalışma ve bunun adımını da politika olarak kurguladığı süreci biz adımını da attık. Paylaşma fırsatımız olacak. İşgücü uyum programı onu hayata geçirdik." dedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Spor
emeklilik sistemi Vedat Işıkhan çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Günün Manşetleri
Emeklilik sistemi değişecek mi?
Vatan Partisi'nden Esenyurt çağrısı!
TGB’den yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den pankartlı yanıt
İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş gözaltına alındı
198 terörist etkisiz hale getirildi
Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikiyle ilgili açıklama
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dış ticaret açığı arttı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı
Turizm gelirinde artış
Çok Okunanlar
Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu! 11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!
Vatan Partisi'nden Esenyurt çağrısı! Vatan Partisi'nden Esenyurt çağrısı!