Vatan Partisi'nden Esenyurt çağrısı!

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası CHP ve PKK’nın siyasi kolu DEM Parti’nin halkı Esenyurt’a davet etmesi üzerine vatanseverlere çağrı yaptı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"TÜM VATANSEVERLERE ÇAĞRIMIZDIR!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, DEM Parti'den CHP'ye ithal edilerek PKK desteğiyle seçimi kazandı.

CHP-DEM Parti yöneticileri, bugün Esenyurt'ta tehlikeli bir kalkışma sahneye koyacak. Demokrasicilik maskesi altında Atatürkçüleri PKK'ya sahip çıkma noktasına getirdiler.

DEM Parti, PKK'dır. Vatandaşlarımızı PKK'ya karşı tavır almaya ve bölücü girişimlere katılmamaya çağırıyoruz!"