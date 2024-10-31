TGB’den yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den pankartlı yanıt

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den cevap verdi. Türkiye’de yeniden açılımı gündeme getirenlere, PKK/DEM Parti’yi yasallaştırmaya çalışanlara karşı ODTÜ’de “PKK/DEM Parti Kapatılsın, 2. Açılıma Geçit Yok!” yazılı pankart sallandırdı

Haber Merkezi Haber Merkezi
TGB’den yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den pankartlı yanıt
Yayınlanma:

TGB, TBMM’de PKK’yı meşrulaştırarak yeni bir açılım sürecini yaratmaya çalışanlara karşı Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de pankart sallandırdı.

Pankartta, “PKK/DEM Parti Kapatılsın, 2. Açılıma Geçit Yok!” ifadeleri yer aldı.

TGB’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, pankart asma görüntüleriyle birlikte şu açıklama yapıldı:

- Ne Meclis’te ne de üniversitelerde teröre taviz yok, açılıma geçit yok. PKK/DEM Parti Kapatılsın, 2. Açılıma Geçit Yok!

2025 yılı hac kuraları çekildi2025 yılı hac kuraları çekildiYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

tgb odtü açılım
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden Esenyurt çağrısı!
TGB’den yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den pankartlı yanıt
İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş gözaltına alındı
198 terörist etkisiz hale getirildi
Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikiyle ilgili açıklama
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dış ticaret açığı arttı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı
Turizm gelirinde artış
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Çok Okunanlar
Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu! 11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!
Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy kimdir?
İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş gözaltına alındı İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş gözaltına alındı