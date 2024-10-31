TGB’den yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den pankartlı yanıt
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den cevap verdi. Türkiye’de yeniden açılımı gündeme getirenlere, PKK/DEM Parti’yi yasallaştırmaya çalışanlara karşı ODTÜ’de “PKK/DEM Parti Kapatılsın, 2. Açılıma Geçit Yok!” yazılı pankart sallandırdı
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TGB, TBMM’de PKK’yı meşrulaştırarak yeni bir açılım sürecini yaratmaya çalışanlara karşı Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de pankart sallandırdı.
Pankartta, “PKK/DEM Parti Kapatılsın, 2. Açılıma Geçit Yok!” ifadeleri yer aldı.
TGB’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, pankart asma görüntüleriyle birlikte şu açıklama yapıldı:
- Ne Meclis’te ne de üniversitelerde teröre taviz yok, açılıma geçit yok. PKK/DEM Parti Kapatılsın, 2. Açılıma Geçit Yok!
📍ODTÜ— TGB (@genclikbirligi) October 31, 2024
Ne Meclis’te ne de üniversitelerde teröre taviz yok, açılıma geçit yok. 🇹🇷
PKK/DEM PARTİ KAPATILSIN!
2.AÇILIMA GEÇİT YOK! pic.twitter.com/8Cz0PLG2oR
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi