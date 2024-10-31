TGB’den yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den pankartlı yanıt

TGB, TBMM’de PKK’yı meşrulaştırarak yeni bir açılım sürecini yaratmaya çalışanlara karşı Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de pankart sallandırdı.

Pankartta, “PKK/DEM Parti Kapatılsın, 2. Açılıma Geçit Yok!” ifadeleri yer aldı.

TGB’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, pankart asma görüntüleriyle birlikte şu açıklama yapıldı:

- Ne Meclis’te ne de üniversitelerde teröre taviz yok, açılıma geçit yok. PKK/DEM Parti Kapatılsın, 2. Açılıma Geçit Yok!