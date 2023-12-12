Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 12 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatları yükselirken anlık yaşanan değişimler sürekli olarak takip edilmeye devam ediliyor. 12 Aralık 2023 günü altının kaç TL olduğu merak ediliyor. Güncel altın fiyatları kaç TL oldu?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmekte ve güncellenmektedir. Piyasadaki talebe göre güncellenen altın fiyatları değişirken insanlar sürekli olarak altının kaç TL olduğunu öğrenmeye çalışırlar. Güncel altın fiyatlarını internet üzerinden öğrenmek isteyenler bu sorunun cevabını aratırlar. Peki 12 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 12 Aralık günü alış fiyatını 1854.85
TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1853.53 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11978.51 TL, satış fiyatı da 12167.75 TL’dir.
12 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1854.85
Satış Fiyatı: 1853.53
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3003.51
Satış Fiyatı: 3052.12
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6007.92
Satış Fiyatı: 6112.99
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11978.51
Satış Fiyatı: 12167.75
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12251.51
Satış Fiyatı: 12463.20
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12253.09
Satış Fiyatı: 12464.40
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 29704.86
Satış Fiyatı: 30328.58