Deprem Mi Oldu? Bugün Nerede Deprem Oldu? 12 Aralık 2023'te Yaşanan Son Depremler Hangileri? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Son Depremler...

Türkiye'nin coğrafi yapısı nedeniyle her gün irili ufaklı çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Yaşanan bu depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydeder. Peki 12 Aralık 2023 Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre nerelerde deprem oldu? Bu depremlerden hangileri hissedildi? İşte Türkiye'de 12 Aralık'ta olan son depremlerin listesi...

AFAD'IN 12 ARALIK SALI GÜNÜ KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

12-12-2023 07:47:17 38.1069 38.5267 5.47 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 612601

12-12-2023 07:35:47 37.9178 26.9925 6.01 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.63 km] Menderes (İzmir) 612602

12-12-2023 07:20:31 38.4536 39.5819 11 ML 1.6 Maden (Elazığ) 612598

12-12-2023 07:18:18 38.4622 39.19 10.05 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 612600

12-12-2023 07:11:24 38.2222 39.0233 7 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 612599

12-12-2023 06:53:48 37.8733 37.8561 11.87 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman) 612597

12-12-2023 06:46:56 38.0969 37.2242 15.03 ML 2.3 Ekinözü (Kahramanmaraş) 612588

12-12-2023 06:19:59 38.105 38.2569 7 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 612587

12-12-2023 06:02:00 38.8547 27.8097 7 ML 2.1 Akhisar (Manisa) 612581

12-12-2023 05:55:56 38.9917 29.8036 6.98 ML 0.8 Altıntaş (Kütahya) 612583

12-12-2023 05:39:39 38.4961 31.8386 11.75 ML 1.0 Ilgın (Konya) 612584

12-12-2023 05:36:45 38.3606 37.6036 7.02 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 612582

12-12-2023 04:58:16 38.8422 26.4597 10.91 ML 2.2 Ege Denizi - [20.11 km] Karaburun (İzmir) 612572

12-12-2023 04:48:35 37.8631 36.2539 6.98 ML 2.1 Saimbeyli (Adana) 612567

12-12-2023 04:45:57 38.8419 26.4469 9.02 ML 1.9 Ege Denizi - [19.90 km] Karaburun (İzmir) 612571

12-12-2023 04:45:03 38.3331 37.4175 7.07 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 612570

12-12-2023 04:35:24 38.1331 37.8592 7.05 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 612569

12-12-2023 04:31:54 39.1092 39.0567 6.71 ML 1.4 Çemişgezek (Tunceli) 612568

12-12-2023 04:18:33 39.1089 39.0261 7.43 ML 1.0 Çemişgezek (Tunceli) 612565

12-12-2023 04:14:17 35.1275 33.8894 39.98 ML 2.0 Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 612566

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

2023.12.12 09:13:42 38.2627 39.0168 7.5 -.- 2.0 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2023.12.12 06:46:56 38.1112 37.2120 5.0 -.- 2.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.12 06:01:59 38.8478 27.8208 8.0 -.- 2.4 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.12.12 05:36:45 38.4420 37.7197 3.6 -.- 1.5 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.12 04:58:16 38.8422 26.4288 4.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.12 04:48:35 37.9040 36.2813 5.0 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.12 04:45:57 38.8298 26.4405 6.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.12 04:14:19 35.2645 33.7083 20.5 -.- 1.9 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel

2023.12.12 04:09:34 38.8585 37.5132 5.4 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.12 04:05:03 37.8698 36.0708 8.6 -.- 1.7 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.12 03:55:18 40.4365 28.4498 11.0 -.- 2.0 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.12 02:09:35 38.3635 39.2747 27.4 -.- 1.6 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.12.12 02:06:27 38.4200 37.1343 5.0 -.- 1.8 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.12 01:54:45 38.7893 37.4510 10.0 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.12 01:13:41 38.8318 37.4630 6.2 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.12 01:01:39 40.6293 34.8763 5.0 -.- 2.0 -.- BEYDILI-(CORUM) İlksel

2023.12.12 00:34:00 38.4737 37.6260 7.4 -.- 1.3 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.12 00:16:29 38.4908 31.8430 5.4 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel