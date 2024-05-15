Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte yeni ücretler

2024'ün başında, 1 Ocak tarihinde köprü ve otoyol ücretlerine zam gelmişti. Yaklaşık 4,5 ay sonra köprü ve otoyol ücretlerine bir zam daha yapıldı. Konuyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) açıklama geldi.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Zam sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü ile otoyollardaki geçiş ücretleri yeniden belirlendi.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye yükseltildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 35 TL'den 49 TL'ye yükseltildi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı.

Ankara-Niğde Otoyolu da 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.