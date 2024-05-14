İstanbul'da ölümlü kaza sayısı azaldı

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da trafik denetimleri bir önceki yıla yüzde 93 arttı. Trafik ekipleri, 2023 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 1 milyon 994 bin 768 araç ve sürücüyü denetlerken, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 840 bin 266 denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da artan trafik sorunları ve kazalara rağmen vefat sayısı, son iki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

2023'ün ilk 4 ayında 45 ölümlü kaza kayıtlara geçerken, bu sene aynı dönemde 42 ölümlü kaza oldu. Bu kazaların 15'i motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarından kaynaklandı.

İstanbul trafiğinde motosiklet ve motorlu bisiklet sayısı arttı. Kentte yaşanan trafik yoğunluğu ve toplu ulaşımdaki aksaklıklar, insanları motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yöneltti. Bu yılın ilk 4 ayında 675 bin 238 motosiklet ve motorlu bisiklet trafiğe çıktı.

Kullanımı yoğunlaşan motosiklet ve motorlu bisikletler, kaza oranlarında da artışı beraberinde getirdi. Geçen yılın ilk 4 ayında bu araçların karıştığı 3 bin 682 kaza yaşandı, 2024'te bu rakam 6 bin 328'e yükseldi.