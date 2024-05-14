Elazığ'da kopya çeken öğrenci, öğretmenini bıçakladı

Elazığ'da kopya çeken öğrenci öğretmenini bıçakladı. Olayın ardından kaçan öğrenci, polis ekiplerince yakalandı. Öğretmenin durumu iyi.

Elazığ'da kopya çeken öğrenci, öğretmenini bıçakladı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Elazığ'da kopya çeken öğrenci öğretmenine saldırdı. İddiaya göre, bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni A.K, mazeret sınavı yaptığı 8. sınıf öğrencisi A.B'nin kopya çektiğini fark etti.

Bunun üzerine A.K, öğrencisinin sınav kağıdını alarak sınıftan çıkardı. Koridorda bekleyen A.B. derslikten çıkan öğretmenini bıçakla yaraladı.

Olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı öğretmeni Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Öğretmen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan öğrenci, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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