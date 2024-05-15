Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının haftaya TBMM'ye geleceğini bildirdi. Kanun taslağında, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddeler de yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek"
Editör: Yasin Kerim Aşan

AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmalar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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