4 şehirde Bozdoğan-38 operasyonu! Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe indirildi

4 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-38" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

4 şehirde Bozdoğan-38 operasyonu! Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe indirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli'de DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-38" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

56 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Buna göre, Şanlıurfa ve Konya'daki operasyonlarda terör örgütüne eleman yetiştirdikleri, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 45 şüpheli yakalandı.

Hatay'da da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren ve suikast ile patlayıcı madde eğitimi aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de ise DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu yüklü miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı. Operasyonlara ait görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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