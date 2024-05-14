Doğu Perinçek'ten Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklama! MHP'ye karşı yürütülen yeni operasyona dikkati çekti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında gündemin sıcak başlıklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Doğu Perinçek, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili konuştu.

Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklığı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin." sözlerini yorumladı. Perinçek, "Emniyet ve yargı içinde böyle bir ekip mi var?" sorusunu yanıtladı.

Doğu Perinçek, "Sinan Ateş olayı çok açık... O boyutların çok ötesinde bir plan var burada. Bir suikastın araştırılması yok. Burada, doğrudan doğruya MHP'yi yalnızlaştırma, tecrit etme, mahkum etme ve AK Parti ile MHP'nin arasını açma ve AK Parti'yi CHP'nin partneri, ortağı yapmaya yönelik planın bir parçası. Çok açık." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Sinan Ateş olayı çok açık...#canlı izlemek için -> https://t.co/VgU101CnBS pic.twitter.com/J3qi4M8cVI — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 14, 2024

MHP'YE KARŞI YENİ OPERASYON

Doğu Perinçek, Sinan Ateş olayının kullanılarak MHP'ye karşı yeni bir operasyon yürütüldüğünü ifade etti. Perinçek, "Bundan evvel Meral Akşener önderliğinde MHP'den bir grup kopartıldı. O bir Amerika operasyonuydu. Meral Akşener de o operasyonun lideriydi. Orada bir başarı da elde ettiler. MHP'den çok büyük bir güç kopardılar ve bir darbe indirmiş oldular MHP'ye." dedi.

Gelişmeleri değerlendiren Doğu Perinçek, "Bugün yine MHP'ye böyle bir tertibin yapıldığı apaçık ortada. Bu yumuşama falan filan... Cumhurbaşkanımız ile CHP Genel Başkanı arasındaki görüşmeler, diğer görüşmeler, partiler arasındaki yumuşama falan gibi birtakım masallar... Onlarla birlikte değerlendirdiğimiz zaman Cumhur İttifakı'na karşı, MHP ile AK Parti beraberliğine karşı bir tertip olduğu apaçık ortada." dedi.

Doğu Perinçek açıklamalarında, "Sinan Ateş olayı bir cinayet itibarı görmüyor. Onun çok ötesinde kurcalanıyor. Onun çok ötesinde bir amaç var. Yoksa bir katili yakalamak, onu azmettirenleri falan bulma diye bir hedef yok. Onun çok ötesinde doğrudan doğruya Türkiye'nin siyasi iktidarını belirleyecek planlarla ilgili bir çalışma. Yoksa bir suikastten bir siyasi iktidar çıkartamazsınız" ifadelerini kullandı.