Ahmet Keçik kimdir? Sinan Ateş davasında son durum nedir?

30 Aralık 2022'de Ankara'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in vefatı kamuoyunda derin yankı yaratmaya devam ediyor. Ateş'in cinayet anına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, olayın karanlık detaylarına ışık tutarken dikkatleri olay yerinde bulunan kişilere çevirdi. Ahmet Keçik kimdir sizlerle tüm detayları paylaşıyoruz!

Ahmet Keçik kimdir? Sinan Ateş'in vurulduğu gün ne oldu?

Ahmet Keçik, Sinan Ateş'in yakın arkadaşı olarak biliniyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Keçik'in de saldırı sırasında Ateş'in yanında kararlı ve cesur bir tavır sergilediği görülüyor. Saldırganların kaçmasını engellemek için Ateş'in belinden silahı alıp ateş ettiği, Ateş'in hayatını kurtarma girişiminde bulunduğu kaydedildi. Ancak saldırının ardındaki siyasi motivasyona ilişkin iddialar da ortalıkta dolaşıyor. Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bir televizyon programında kocasının kasten öldürüldüğünü ve saldırının arkasında siyasi bir gündemin olduğunu ifade etti. Bu bağlamda saldırı öncesinde Ateş'in hakaret ve asılsız suçlamalarla hedef alındığı, saldırının kan davasına dönüştürülmeye çalışıldığı belirtiliyor. Ahmet Keçik'in olay sırasında Ateş'e yardım etme çabası onun dostluğunu ve cesaretini ortaya koyuyor. Ancak saldırının ardındaki siyasi ve kişisel motivasyonlar olayın boyutlarını daha da karmaşık hale getiriyor. Ateş'in ölümü Türkiye'nin siyasi ve toplumsal gündeminde derin iz bıraktı.