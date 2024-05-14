Ayten Gökçer neden öldü? Ayten Gökçer kimdir?

Türk sinemasının önemli oyuncularından Ayten Gökçer neden öldü vatandaşlar tarafından çok fazla merak ediliyor. 84 yaşında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Gökçer hakkında sizlere tüm detayları aktardık. İşte Ayten Gökçer kimdir sizlerle!

Ayten Gökçer neden öldü? Ünlü sinema oyuncusu Gökçer kimdir?

Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında vefat etti. Gökçer'in kesin ölüm nedeni bilinmemekle birlikte, 2017 yılında geçirdiği felç nedeniyle sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940'ta İstanbul'da doğmuş, Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi. 1958'de Devlet Tiyatroları'nın sanatçı kadrosuna katıldı. Sinema kariyerine 1965 yılında Taçsız Kral filmiyle başladı. Ancak daha sonra sinemadan çok tiyatroya ağırlık verdi. "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" karakteriyle başrol oynadı. 1988 yılında devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer birçok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisiyle televizyon dizisinde oyunculuğa başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evlendi. Usta sanatçının ölüm haberi kızı Aslı Gökçer Oba tarafından açıklandı.

Ayten Gökçer nasıl hayatını kaybetti?

Gökçer'in cenazesi, 15 Mayıs'ta öğle namazına müteakip kılınacak ve eşi Cüneyt Gökçer'in mezarının bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Kariyeri boyunca çok sayıda ödül alan Gökçer, "Devlet Sanatçısı" unvanını taşıdı. Şimdiye kadar oynadığı filmler ise: