"KISKAÇ-15" operasyonu: 6 FETÖ üyesi gözaltına alındı

Operasyon, Kırıkkale'de gerçekleştirildi. Polis ekiplerince düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonunda, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

"KISKAÇ-15" operasyonu: 6 FETÖ üyesi gözaltına alındı
Editör: Yağmur Biçen
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen A.G., İ.D.A., M.Y., Ş.F., Y.K. ve H.H.Ü. gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fetö # operasyon # tutuklama
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