Ülkenin Yarısı Yağmura Teslim, Kalan Yarısı İse... ☔Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarıyor: 12 Aralık 2023 Salı Günü Hava Durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Bugün havanın nasıl olacağının yanı sıra hangi ilde hangi hava olaylarının yaşanacağını da duyuran Meteoroloji o illeri uyardı. Peki 12 Aralık 2023 Salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Peki bugün 12 Aralık'ta hava nasıl olacak?
12 ARALIK 2023 GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) batısı yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sonra aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, kuzeydoğusu ve bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı