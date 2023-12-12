Süper Lig Süresiz Olarak Ertelendi Mi?
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Süper Lig'in süresiz olarak ertelendiğini duyurdu
Türkiye futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı olayın ardından yaptığı açıklamada, lig maçlarının süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
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