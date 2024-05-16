CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Hollanda Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının heyecanı Antalya'da yaşanıyor. Filenin Sultanları, ilk haftanın 2. maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Peki Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda? Türkiye-Hollanda maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Hollanda Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle
Editör: Yasin Kerim Aşan

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının heyecanı Antalya'da başladı. Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Filenin Sultanları, bu seneki ilk maçında Japonya'ya 3-2 kaybetmiş ve 22 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermişti.

Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini, geçtiğimiz yıl 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki Milletler Ligi mücadelesinde Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan Filenin Sultanları, o müsabakanın ardından Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmemiş ve 2023'te üç kupa kazanmıştı.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu da merak ediliyor. Kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı nedeniyle Milletler Ligi'nin Antalya etabında mücadele edemeyecek.

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazları: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin
Orta oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Hollanda Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle - Resim : 1

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI NASIL?

"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

15 Mayıs Çarşamba:

20.00 Japonya-Türkiye (3-2)

16 Mayıs Perşembe:

20.00 Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, ilk haftanın ikinci maçında bugün saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

Milli takımın bu mücadelesi, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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