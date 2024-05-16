6-8 Ekim olayları davasında karar

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Selahattin Demirtaş'ın ise karar duruşmasına katılmadığı görüldü. DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi yöneticilerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından görevlendirilen CHP'li heyet de duruşmayı takip etti. Duruşma salonu içerisinde ve Sincan Cezaevi yerleşkesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmada davaya gelen belgelerin okunmasının ardından mahkeme başkanı sanık avukatlarının, duruşmanın seyrine ilişkin beyanları varsa alınacağını söyledi.

Sanık avukatları, "Davada tüm ceza yargılanmaları ilkeleri ihlal edilmektedir. Bugün karar kurmayın. Müvekkillerle ilgili tahliye kararı verin. Mahkemeye gelen belgelere ilişkin de sonraki duruşmada beyanlarda bulunalım" diyerek talepte bulundu.

'DEM PARTİ VE CHP'YE TEŞEKKÜR'

Avukat beyanları sonrasında mahkeme, sanık avukatının talebine ilişkin ara karar verdi. Mahkeme başkanı, sanık avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin reddine, tahliye talebinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verildiğini bildirdi. Duruşmada daha sonra sanıklara son sözleri soruldu. Eski HDP MYK Üyesi Alp Altınörs, "Burada siyasi bir dayanışmanın olduğu görülüyor. Gerek DEM Parti eş başkanlarına, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a destekleri için teşekkür ediyorum. Bu tablo 6 Ekim'de de bu şekildeydi." dedi.

Altan Tan ise son sözünde şunları söyledi:

- Bu davanın hukuki değil siyasi bir dava olduğu kanaatindeyim. İddia makamının hakkımda yönelttiği suçlama temelsizdir. Yıllardır PKK'nın yürüttüğü eylemlere karşı olduğum gibi devletin kürt sorununa yaklaşımını da yanlış buluyorum. 3. yol demokratik çözüm esas doğru olan yoldur. 6 Ekim 2014'te HDP Parti Meclisi toplandı. O tarihte hem Parti Meclisi hem de MYK üyesiydim. Bu toplantıda demokratik protesto ortak görüştü. Bu görüşte şiddet ve terör yoktu. Hiçbir örgütün üyesi değilim. Beraat talep ediyorum.

DEMİRTAŞ, YÜKSEKDAĞ VE KIŞANAK KARAR DURUŞMASINA KATILMADI

Daha önceki duruşmalara SEGBİS üzerinden bağlanan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak karar duruşmasına katılmadı. Duruşmada avukat Özgür Faik Erol'un duruşmanın ertelenmesi talebini Mahkeme, reddetti.

KARAR AÇIKLANIYOR

Kobani davasında karar açıklanmaya başlandı. Sanık avukatları bu sırada kürtçe sloganlar atarak salonu terk etti. Mahkeme başkanı salondaki gürültünün kesilmesini bekliyor

130 sayfalık karar metni okunurken avukatlar salonu terk etti. Heyet kararı okumayı durdurdu.

6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada karar açıklanıyor. Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi. Altan Tan, Aysel Tuğluk ve Ayhan Bilgen hakkında ise beraat kararı verildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi.

HDP'li siyasetçi Ali Ürküt'e, 'devletin birliğini bozma eylemine yardım suçundan' 13 yıl 4 ay hapis cezasına, Ürküt’ün tutukluluk halinin devamına, suç işlemeye tahrikten de ayrıca 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Alp Altınörs'e, 'Devletin birliğini bozmaya yardım eylemi'nden 18 yıl hapis cezası, suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay ceza verildi. Tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Ayhan Bilgen ve Altan Tan, 'Devletin birliğini, bütünlüğünü bozma ve terör örgütü kurma' suçlamalarından beraat etti.

Ayla Akat'a, 'terör örgütü üyeliği' suçlarından 9 yıl 9 ay ceza verildi. Akat'ın tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmedildi.

Aynur Aşan'a 'örgüt üyeliği'nden 9 yıl hapis cezası ve tutukluğunun devamına karar verildi.

Aysel Tuğluk, hakkında beraat kararı verildi.

Ayşe Yağcı'ya 'örgüt üyeliği'nden 9 yıl ceza verildi. Yağcı'nın tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye kararı verildi.

Berfin Özge Köse ve Bircan Yorulmaz'ın beraatine hükmedildi.

Bülent Parmaksız, 'devletin birliğini bozma' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Can Memiş, hakkında beraat kararı verildi.

Cihan Erdal ve Dilek Yağlı'ya 16 yıl hapis cezası verildi.

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