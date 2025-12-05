İstanbul TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, trafik durdu

İstanbul Bağcılar ilçesi sınırları içerisinde, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey gişeleri yönünde ilerleyen araçlar zincirleme kazaya karıştı. Toplamda biri servis minibüsü olmak üzere 5 araç birbirine girdi.

Kaza ihbarının alınması üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye birimleri sevk edildi. Kazanın şiddeti nedeniyle bazı kişilerin yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtarmak için hemen çalışma başlattı.

ÜÇ ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI, YOĞUNLUK OLUŞTU

Meydana gelen kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun ilgili bölümünde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu durum, bölgede ulaşımın tamamen durmasına ve trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Yaralıların tahliyesi ve kaza yapan araçların yoldan çekilmesi için ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.