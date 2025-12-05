İstanbul TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, trafik durdu

Bağcılar’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazanın ardından çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi; yaralıların olduğu bildirilirken trafik uzun süre ilerleyemedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, trafik durdu
Yayınlanma:

İstanbul Bağcılar ilçesi sınırları içerisinde, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey gişeleri yönünde ilerleyen araçlar zincirleme kazaya karıştı. Toplamda biri servis minibüsü olmak üzere 5 araç birbirine girdi.

Kaza ihbarının alınması üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye birimleri sevk edildi. Kazanın şiddeti nedeniyle bazı kişilerin yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtarmak için hemen çalışma başlattı.

ÜÇ ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI, YOĞUNLUK OLUŞTU

Meydana gelen kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun ilgili bölümünde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu durum, bölgede ulaşımın tamamen durmasına ve trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Yaralıların tahliyesi ve kaza yapan araçların yoldan çekilmesi için ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Sürücüler dikkat: Yol çalışmaları Türkiye genelinde hızlandı! İşte son durumSürücüler dikkat: Yol çalışmaları Türkiye genelinde hızlandı! İşte son durumYurt
Meteoroloji’den 6 ile sarı ve turuncu alarm: Sağanak ve fırtına kapıda!Meteoroloji’den 6 ile sarı ve turuncu alarm: Sağanak ve fırtına kapıda!Yurt
tem otoyolu zincirleme trafik kazası
Günün Manşetleri
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
339 organize suç örgütü çökertildi
"Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebilir hale geldi"
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
81 ilde dev kaçak alkol operasyonu
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Çok Okunanlar
Sağanak ve fırtına kapıda! Sağanak ve fırtına kapıda!
Akaryakıtta son durum! Akaryakıtta son durum!
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatları güne nasıl başladı?
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu 33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga