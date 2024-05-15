Futbolda yeni sezon başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı

Futbolda 2024-2025 sezonu planlamaları belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de sezon 9 Ağustos 2024'te başlayıp, 1 Haziran 2025'te tamamlanacak.

Futbolda yeni sezon başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Futbolda 2024-2025 sezonu planlamaları netleşti. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.

1. LİG DE 9-12 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'deki yeni sezon başlangıç ve bitiş tarihleri de duyuruldu.

Buna göre, Trendyol 1. Lig'de sezon 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20-23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. LİG'DE BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 EYLÜL OLDU

TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi yapılacak.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

Futbolda 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemleri belli olduFutbolda 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemleri belli olduSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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