Altın Fiyatlarında Son Durum… Altın Fiyatları Yükseliyor mu? Altın Aralık Ayına Nasıl Giriyor?

Aralık ayının ilk gününde altının kaç TL olduğu merak edilmektedir. Altın senenin son ayına nasıl giriyor? Bütün bir sene dalgalı bir şekilde ilerleyen altın fiyatları çok sayıda insanın merak ettiği bir konudur. Bu nedenle 2023 yılı boyunca altın her zaman internette en çok aratılan değerlerden biri olmuştur. 1 Aralık günü altının kaç TL olduğu bilgisine ise yine internetten ulaşmak mümkündür. Altın türlerine göre kaç TL olduğu değişmektedir. Peki 1 Aralık günü altın kaç TL oldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları…

1 ARALIK 2023 CUMA GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1896.95 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1897.91 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12249.44 TL, satış fiyatı da 12462.42 TL’dir.





GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1896.95

Satış Fiyatı: 1897.91

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3073.30

Satış Fiyatı: 3122.31

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6139.95

Satış Fiyatı: 6253.62

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12249.44

Satış Fiyatı: 12462.42

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12533.71

Satış Fiyatı: 12751.32

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12538.79

Satış Fiyatı: 12752.86

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30433.55

Satış Fiyatı: 31038.01