Döviz Aralık Ayına Nasıl Başladı? Yeni Ayın İlk Gününde Ne Oldu? 1 Aralık Günü Güncel Döviz Kuru…
Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok tercih edilen döviz türlerindendir. Bu nedenle insanlar kurun güncel fiyatlarını merak ederler. Peki 1 Aralık günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?
Doların kaç TL olduğu ya da euro ile TL arasındaki ilişki çok sayıda insanın merakını uyandırmaktadır. Piyasadaki güncel değerlere göre değişen döviz kuru anlık olarak güncellenir. Aralık ayının ilk gününde ve yılın son ayında döviz kuru ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dövizdeki yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken aynı zamanda kura dair yorumlar da araştırılıyor. Peki dolar, euro ve sterlin 1 Aralık Cuma gününe nasıl başladı?
1 ARALIK GÜNÜ DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
Dolar Alış: 28,79
Dolar Satış: 28,89
Euro Alış: 31,32
Euro Satış: 31,50
Sterlin Alış: 35,17
Sterlin Satış: 36,45
1 ARALIK GÜNÜ SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
Dolar Alış: 28,92
Dolar Satış: 28,93
Euro Alış: 31,56
Euro Satış: 31,57
Sterlin Alış: 36,56
Sterlin Satış: 36,63
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