Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? 6 Kasım 2023 Günü Altın Fiyatları...

Altının kaç TL'den değer bulduğu herkesin merak ettiği bir konudur. Bu nedenle çok sayıda insan altın fiyatlarını sıkı bir şekilde takip etmektedir. Peki 6 Kasım 2023 günü altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yükseldi mi?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 14 Ekim günü alış fiyatını 1813.67 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1813.72 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11708.75 TL, satış fiyatı da 11901.99 TL’dir.



6 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1813.67

Satış Fiyatı: 1813.72

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2936.47

Satış Fiyatı: 2984.75

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5872.30

Satış Fiyatı: 5978.31

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11708.75

Satış Fiyatı: 11901.99

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11980.19

Satış Fiyatı: 12197.19

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11978.15

Satış Fiyatı: 12191.78

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29092.68

Satış Fiyatı: 29649.60