Dolar, Euro ve Sterlin Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kurunda Son Durum... 6 Kasım Günü Güncel Fiyatlar...

Döviz kurunun nasıl değiştiği çok sayıda insanın merak ettiği bir şeydir. Döviz kuru her gün güncellenir. Güncel fiyat listesi ise merakla beklenmektedir. 6 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Dolar, Euro ve Sterlin Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kurunda Son Durum... 6 Kasım Günü Güncel Fiyatlar...
Son Güncelleme:

Döviz kuru yatırımcıların ve ticaretle uğraşanların en yakından takip ettiği meselelerdir. Döviz kuru piyasadaki hareketlere göre değişir. Bu hareketler piyasadaki talebe ve değişikliklere göre devam etmektedir. 6 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? 

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 6 Kasım 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

Dolar, Euro ve Sterlin Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kurunda Son Durum... 6 Kasım Günü Güncel Fiyatlar... - Resim : 1

6 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,39

Dolar Satış: 28,46

Euro Alış: 30,40

Euro Satış: 30,55 

Sterlin Alış: 34,96

Sterlin Satış: 35,26

6 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,41

Dolar Satış: 28,44

Euro Alış: 30,53

Euro Satış: 30,54

Sterlin Alış: 35,10 

Sterlin Satış: 35,23

Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? 6 Kasım 2023 Günü Altın Fiyatları...Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? 6 Kasım 2023 Günü Altın Fiyatları...Altın Fiyatları
# Döviz kurları # euro kaç tl # dolar kaç tl # sterlin kaç para
Çok Okunanlar
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?
Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?
Evden Şemsiyesiz Çıkmayın! Kuvvetli Sağanak Bekleniyor!
Evden Şemsiyesiz Çıkmayın! Kuvvetli Sağanak Bekleniyor!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın İfadeleri Ortaya Çıktı!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın İfadeleri Ortaya Çıktı!
Öne Çıkanlar Kadın Girişimcilerin Kurduğu Metal İşletmesi! - Ulusal Özel - İlyas Gümrükçü - Cansu İcik Yegin Kadın Girişimcilerin Kurduğu Metal İşletmesi! - Ulusal Özel - İlyas Gümrükçü - Cansu İcik Yegin Kararmış Takılarınızı Sakın Atmayın! Kararmış Takılarınızı Sakın Atmayın!