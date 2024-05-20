Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir Tahran’dan bildirdi
Ulusal Kanal Tahran Temsilcisi Gürkan Demir, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterini arama çalışmaları sürerken durumu başkent sokaklarından aktardı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin içinde bulunduğu helikopterin sert iniş yapması ve helikopterin arama çalışmasının sürmesi üzerine başkent Tahran sokakları dua eden İranlılar ile doldu taştı. Ulusal Kanal Tahran Temsilcisi Gürkan Demir, Tahran'ın sokaklarından durumu aktardı.