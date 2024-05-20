Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir Tahran’dan bildirdi

Ulusal Kanal Tahran Temsilcisi Gürkan Demir, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterini arama çalışmaları sürerken durumu başkent sokaklarından aktardı.

Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin içinde bulunduğu helikopterin sert iniş yapması ve helikopterin arama çalışmasının sürmesi üzerine başkent Tahran sokakları dua eden İranlılar ile doldu taştı. Ulusal Kanal Tahran Temsilcisi Gürkan Demir, Tahran'ın sokaklarından durumu aktardı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattıSlovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattıDünya
HAMAS'tan İran'a destek açıklamasıHAMAS'tan İran'a destek açıklamasıDünya
# iran # tahran # reisi
Çok Okunanlar
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir Tahran’dan bildirdi
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir Tahran’dan bildirdi
Slovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı
Slovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı
Putin, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlanıyor
Putin, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlanıyor
İran Kızılay Başkanı'ndan Reisi'nin helikopteri ile ilgili ilk açıklama
İran Kızılay Başkanı'ndan Reisi'nin helikopteri ile ilgili ilk açıklama
"Bir an önce iyi haberler almayı umuyoruz"
"Bir an önce iyi haberler almayı umuyoruz"
Öne Çıkanlar Erdoğan'dan kaza yapan Reisi hakkında açıklama: "Kardeşim Reisi..." Erdoğan'dan kaza yapan Reisi hakkında açıklama: "Kardeşim Reisi..." Slovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı Slovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı