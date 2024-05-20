Slovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı

Başbakan Fico, 15 Mayıs Çarşamba günü bir kişinin kendisine ateş açarak özellikle karnından olmak üzere çok sayıda kurşunla vurmasından bu yana hastanede tedavi altında bulunuyor.

Robert Fico'nun en yakın siyasi müttefiki Robert Kalinak, "Artık hayati tehlikesi yok, ancak durumu ciddiyetini koruyor ve yoğun bakıma ihtiyacı var" dedi.

DURUMU OLUMLU

Robert Kalinak, hastane dışında yaptığı açıklamada, "Durumunun stabil olduğunu ve iyileşme seyrinin olumlu olduğunu düşünebiliriz. Şimdi hepimiz biraz daha rahatlamış hissediyoruz" dedi.

71 yaşındaki şair Juraj Chintula, Robert Fico'ya beş el ateş etti, Başbakan dört kurşun yarası aldı. Saldırgan, dün Bratislava'nın kuzeydoğusundaki Pezinok'ta mahkemeye çıktı ve gözaltı süresi uzatıldı.



59 yaşındaki Robert Fico, merkezci Smer-SD partisinin geçen sonbaharda yapılan Parlamento seçimlerini kazanmasından bu yana görevini sürdürüyor. Fico, dördüncü dönem Başbakanlık görevini üstlendi.