Slovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun yeni bir ameliyat daha olduğu ve sağlık durumunun olumluya dönmeye yaklaştığı kaydedildi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı
Editör: Yağmur Biçen

Başbakan Fico, 15 Mayıs Çarşamba günü bir kişinin kendisine ateş açarak özellikle karnından olmak üzere çok sayıda kurşunla vurmasından bu yana hastanede tedavi altında bulunuyor. 

Robert Fico'nun en yakın siyasi müttefiki Robert Kalinak, "Artık hayati tehlikesi yok, ancak durumu ciddiyetini koruyor ve yoğun bakıma ihtiyacı var" dedi.

DURUMU OLUMLU

Robert Kalinak, hastane dışında yaptığı açıklamada, "Durumunun stabil olduğunu ve iyileşme seyrinin olumlu olduğunu düşünebiliriz. Şimdi hepimiz biraz daha rahatlamış hissediyoruz" dedi.

71 yaşındaki şair Juraj Chintula, Robert Fico'ya beş el ateş etti, Başbakan dört kurşun yarası aldı. Saldırgan, dün Bratislava'nın kuzeydoğusundaki Pezinok'ta mahkemeye çıktı ve gözaltı süresi uzatıldı.


59 yaşındaki Robert Fico, merkezci Smer-SD partisinin geçen sonbaharda yapılan Parlamento seçimlerini kazanmasından bu yana görevini sürdürüyor. Fico, dördüncü dönem Başbakanlık görevini üstlendi.

HAMAS'tan İran'a destek açıklamasıHAMAS'tan İran'a destek açıklamasıDünya
# slovakya # Başbakan # saldırı
Çok Okunanlar
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir Tahran’dan bildirdi
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir Tahran’dan bildirdi
Slovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı
Slovakya Başbakanı Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı
Putin, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlanıyor
Putin, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlanıyor
İran Kızılay Başkanı'ndan Reisi'nin helikopteri ile ilgili ilk açıklama
İran Kızılay Başkanı'ndan Reisi'nin helikopteri ile ilgili ilk açıklama
"Bir an önce iyi haberler almayı umuyoruz"
"Bir an önce iyi haberler almayı umuyoruz"
Öne Çıkanlar Son Dakika! Aliyev'den Reisi ve İran için destek açıklaması! Son Dakika! Aliyev'den Reisi ve İran için destek açıklaması! Putin, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlanıyor Putin, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlanıyor